Россиян предупредили об опасности семечек

Семечки могут успокаивать нервы, но способны и вредить иммунитету, сообщила диетолог Наталья Сычева.

Сычева заявила, что семечки часто используют в качестве перекуса, но этот продукт не всегда полезен для организма. Все зависит от растения, семена которого мы включаем в свой рацион. Например, свойства тыквенных и подсолнечных семечек заметно отличаются, передает радио Sputnik.

«У них (у тыквенных семечек) масса положительных терапевтических свойств. Например, в них достаточно большое количество магния, который хорошо действует на нервную систему. Это важно, поскольку сейчас практически все в хроническом стрессе, и семечки здесь были бы очень полезны», – сказала она.

Семечки подсолнечника пользуются особой популярностью у россиян, однако нужно иметь в виду, что в большом количестве они могут негативно повлиять на иммунную систему, предупредила диетолог.

«Подсолнечные семечки я в своей практике ограничиваю пациентам. Да, там хорошее содержание жирорастворимых витаминов A, E и D, но там достаточно много полиненасыщенной жирной кислоты омега-6, а в рационе современного человека ее и так перебор. А вот кислот омега-3 мало. Но когда соотношение их (жирных кислот) нарушается, то это может повлиять на иммунитет и воспалительные процессы в организме», – заключила Сычева.

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