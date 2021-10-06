Euronews – рост цен на энергоносители провоцирует раскол в Евросоюзе

На фоне роста цен на энергоносители в Евросоюзе наблюдается раскол по географическому признаку, передаёт Euronews. В Восточной Европе уже опасаются топливного кризиса, в то время как в странах Западной Европы начинают дорожать и возобновляемые источники энергии. При этом страны Северной Европы продолжают настаивать на сокращении выбросов в окружающую среду.

По мере снижения в Европе температур всё сильнее сказывается рост цен на энергоносители. Это стало горячей темой на встрече министров финансов стран ЕС, которая началась в понедельник в Люксембурге. Страны Южной и Восточной Европы во главе с Испанией призывают ЕС скоординировать усилия по предотвращению топливого кризиса.

«Переговоры о поставках вакцин научили нас, что мы сильнее, когда говорим в один голос, — сказала испанский министр Надия Кальвиньо. — Институты Евросоюза должны решительно отстаивать интересы всех 27 стран-членов, имея дело с крупными, международными поставщиками газа».

Согласование общих закупок нефтепродуктов и природного газа — это лишь одна чрезвычайная мера. ЕС стремится управлять их ценообразованием, а также инвестировать в строительство «зелёной экономики».

Северная Европа призывает к решительному сокращению выбросов углекислого газа. А страны, больше зависящие от ископаемого топлива, опасаются, что энергия из возобновляемых источников тоже станет слишком дорогой.

Инфляция в этом секторе может сорвать восстановление ЕС после пандемии. Географический раскол по этой теме будет обсуждаться на саммите.

Дата выхода в эфир 04 октября 2021 года.