 

Латвийские доктора сделали мужчине операцию и нашли в желудке пациента 1 кг гвоздей и шурупов

06.10.2021, 7:56, Разное
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Мужчина с жалобами на острую боль был госпитализирован в Клайпедское медицинское учреждение.

Пациенту поспешно сделали рентген и выявили, что в желудке у него находятся металлические части, размеры которых составляют примерно десять сантиметров.

«Три часа понадобилось, чтобы прооперировать пациента. Операция проходила с использование рентген-аппарата. Все металлические элементы были успешно извлечены из желудка мужчины. Многие из посторонних предметов достигали в длину десяти сантиметров», – говорит ведущий хирург клиники.

Он также акцентировал внимание на том, что этот случай уникальный.

Как говорят доктора, случаи, когда внутри у людей обнаруживают всевозможные посторонние предметы, встречаются относительно часто. Но на этот раз пациент удивил количеством. Чаще в желудках у людей можно найти иглы, монеты и пр.

Врачам удалось узнать, что пациент употреблял гвозди и другие подобные детали на протяжении месяца. Инородные предметы стали причиной повреждения стенок желудка, что без оказания срочной медицинской помощи могло привести к печальным последствиям, вплоть до смерти.



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