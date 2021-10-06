На Донбассе боевики нарушили перемирие шесть раз за сутки, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

“5 октября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. […] Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики во вторник открывали огонь в районе населенных пунктов Трехизбенка (из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия), Новотошковское (из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия), Красногоровка (из автоматических станковых гранатометов) и Крымское (из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия).

“Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Рубежи наших подразделений благодаря усилиям украинских воинов остались неизменными”, – подчеркнули в штабе ООС.

В первые семь часов среды, 6 октября, украинские военные не фиксировали огневой активности оккупантов.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

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