 

“Роскосмос” отправил на МКС трех человек, среди которых актриса Пересильд

06.10.2021, 7:48, Новости дня
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К находившимся на орбите Земли членам экспедиции МКС присоединились профессиональный космонавт Антон Шкаплеров, а также участники съемочной группы – кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

Ракета-носитель “Союз-2.1а” с транспортным пилотируемым кораблем “Союз МС-19” успешно стартовала с космодрома Байконур в Казахстане 5 октября в 11.55.

К модулю “Рассвет” космический корабль пристыковался спустя три часа по “сверхбыстрой схеме сближения”.

На борту Международной космической станции до этого находились космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавты Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу, Меган Макартур, Том Песке и Акихико Хошиде.

Планируется, что Пересильд и Шипенко вернутся на Землю 17 октября вместе с Новицким, а Шкаплеров – в марте 2022 года вместе с Дубровым и Ванде Хаем.

Контекст:

Пересильд для полета в космос участвовала в творческом отборе и проходила медицинскую комиссию.

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, “Роскосмос”, Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года, но в “Роскосмосе” говорили, что ее ресурса хватит на четыре дополнительных года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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