 

“Читать тебя противно. Отписался”. Богдан назвал ошибкой свое предложение внести Богуцкую в список “Слуги народа”

06.10.2021, 7:48, Новости дня
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Богуцкая (сейчас является нардепом от “Слуги народа”), 5 октября в Facebook написала пост, в котором прокомментировала три темы: расследование журналистов об офшорах президента Украины Владимира Зеленского, заседание парламентской фракции “Слуга народа” в Трускавце и процедуру отзыва с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

“Разумков. Мне сейчас апеллируют, мол, это он привел меня в парламент и я не имею права идти против него.Так вот. Дмитрий Александрович действительно пригласил меня на съезд СН в 19 году, где я была названа 100-й в списке партии, который был озвучен на съезде. На самом деле в список меня вносил Андрей Богдан. Но мы все – и я, и Дмитрий и много других депутатов, в том числе мажоритарщиков, которые позже стали министрами, а некоторые после местных выборов – мэрами или главами ОГА, – шли под брендом “Слуги народа”, безусловным лидером которой был Зеленский. Не Разумков, не [первый вице-спикер Рады Руслан] Стефанчук, не [глава фракции “Слуга народа” Давид] Арахамия, не Богдан или [экс-премьер-министр Алексей] Гончарук. При всем к ним уважении, лидером бренда был Владимир Александрович”, – написала она. 

Богуцкая высказала мнение, что “дело вообще не в том, кто кого привел”, заявила, что поддерживала президентскую кампанию в 2019 году, а также вспомнила видеоролик Разумкова о начале новой сессии в феврале 2021 года. Последнее, по ее мнению свидетельствовало о том, что “Дмитрий Александрович решил строить свой политический проект, отдельный от СН”. 

https://www.facebook.com/liza.bogutskaya/posts/4640186316031409

Пост нардепа собрал более 1,5 тыс. реакций и более 100 комментариев. Отреагировал на сообщение Богуцкой и Богдан. 

“Ну раз ты уже меня упомянула, так знай, я совершил ошибку, когда пригласил тебя в список. И сейчас тобой управляет не совесть, а зарплата. Очень же не хочется терять такую приличную сумму, понимаю. Но Лиза, тогда бери деньги и молчи. А читать тебя противно. Отписался”, – заявил он в комментариях. 

Скриншот: Liza Bogutskaya / Facebook
Контекст:

В Верховной Раде 4 октября запустили процедуру отзыва Разумкова с должности председателя парламента. Он заявлял, что на этой неделе в повестке не может появиться вопрос его отзыва с должности, но нардепы сначала отстранили Разумкова от от ведения двух пленарных заседаний, а потом внесли в повестку вопрос об отзыве спикер, его будут рассматривать 7 октября. 

Богуцкая в списке партии “Слуга народа” на парламентских выборах была под №95. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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