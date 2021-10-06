 

В Госдуме назвали условие быстрого запуска «Северного потока – 2»

06.10.2021, 7:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗапуск газопровода «Северный поток – 2» зависит от здравомыслия европейских партнеров, сообщил в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ) глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Чем быстрее Европа откажется от политики двойных стандартов, от этой политизированности… поставок энергообеспечения, энергобезопасности, тем быстрее будет запущен «Северный поток – 2», – передает РИА Новости слова парламентария.

Завальный отметил, что сертификация – процесс бюрократический, его можно ускорить и обеспечить поставки уже в эту зиму. По его словам газ по «Северному потоку – 2» из-за более короткого маршрута дешевле, а потому экономически выгоднее для потребителей.

Ранее в Германии заявили, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые».

Напомним, во вторник Компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза (ЕС).



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