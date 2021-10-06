Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ

Британских потребителей и поставщиков энергетики ждет тяжелая зима из-за рекордно высоких мировых цен на газ, стране необходимо снижать зависимость от импортного газа, заявили в британской ассоциации поставщиков и производителей энергии Energy UK.

«Это будет сложная зима для потребителей и поставщиков, поэтому сейчас приоритетом для нас будет пережить следующие несколько месяцев. Это еще раз подчеркивает необходимость дальнейшего расширения наших ресурсов низкоуглеродной энергии и снижения нашей зависимости от импортного газа и уязвимости от волотильных цен на углеводородное сырье», – приводит сообщение ассоциации РИА «Новости».

Представители энергетического сектора также считают, что стране необходима национальная программа по энергоэффективности домов, как самая эффективная мера по долгосрочному снижению расходов потребителей.

C января 2021 года в Британии из-за высоких цен на газ обанкротились уже 12 энергокомпаний, которые обслуживали около 1,5 млн потребителей. Резкие колебания цен на газ ударили и по другим секторам экономики. Несколько крупнейших производителей удобрений, в том числе нитрата аммония, объявили о сокращении производства на заводах из-за роста цен на газ, что привело к нехватке углекислого газа в стране. Углекислый газ, который используется для оглушения животных перед убоем и при упаковке мясопродуктов, является побочным продуктом производства нитрата аммония. Представители индустрии предупредили, что стране грозит продовольственный кризис, если проблема с недостатком углекислого газа не будет решена.

Министерство бизнеса, энергетики и промышленности Британии 22 сентября заключило сделку на три недели с производителем удобрений CF Fertilisers о немедленном возобновлении производства, чтобы не допустить в стране продовольственного кризиса.

Отметим, в ходе торгов во вторник цена на газ в Европе несколько раз обновляла исторические максимумы. Так, на открытии торгов стоимость 1 тыс. кубометров голубого топлива сразу преодолела 1200 долларов, а к вечеру превысила 1455 долларов, за неполный торговый день газ подорожал на бирже ICE больше, чем на 250 долларов. Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла 1456 долларов за 1 тыс. куб. м, или 121,5 евро за МВт ч по состоянию на 17.29 мск (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.

Ранее Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. С начала августа из-за взлета цен на газ разорилось несколько энергокомпаний в Британии.

Накануне президент РФ Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе. Тем временем в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок РФ будут приоритетными.