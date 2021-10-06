Стало известно об отказе РФ на просьбу США по нефти

Соединенные Штаты попросили Россию и страны ОПЕК о помощи из-за рекордных цен на энергоносители, однако экспортеры нефти отвергли призывы Белого дома резко увеличить добычу, утверждает обозреватель британской Express Кейт Уитфилд.

«Россия и государства ОПЕК отвергли призывы Белого дома резко увеличить добычу нефти, чтобы помочь Вашингтону справиться с растущим топливным кризисом», – передает РИА Новости текст статьи.

По мнению Уитфилд, это приведет к растущему дефициту энергоносителя и росту цен на него. Колумнист предположила, что дорогая нефть может подорвать процесс постпандемийного восстановления экономик США, Великобритании и Китая.

Напомним, мировые цены на нефть во вторник продолжили расти после значительного скачка в понедельник на решении альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу.