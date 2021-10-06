 

Стало известно, что будет с Землей через пять столетий

06.10.2021, 7:37, Новости дня
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По мнению ученых, до конца текущего столетия средняя температура на Земле может вырасти на 2,7 градуса по Цельсию. Но что будет с нашей планетой потом, например, через пять столетий? Оказывается, у исследователей есть примерный ответ и на этот вопрос.

Однако они говорят сразу о трех вероятных сценариях, по одному из которых события будут развиваться катастрофически. То есть, в случае продолжения глобального потепления и после 2100 года Земля может превратиться в непригодную для жизни планету. По другому сценарию потепление остановится, и климат постепенно вернется в предыдущее состояние.

Третий сценарий предполагает повышение температуры достаточно умеренными темпами. Но тогда океан затопит большие территории, а сельское хозяйство начнут вести где-нибудь в Антарктиде.



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