Стало известно, что будет с Землей через пять столетий

По мнению ученых, до конца текущего столетия средняя температура на Земле может вырасти на 2,7 градуса по Цельсию. Но что будет с нашей планетой потом, например, через пять столетий? Оказывается, у исследователей есть примерный ответ и на этот вопрос.

Однако они говорят сразу о трех вероятных сценариях, по одному из которых события будут развиваться катастрофически. То есть, в случае продолжения глобального потепления и после 2100 года Земля может превратиться в непригодную для жизни планету. По другому сценарию потепление остановится, и климат постепенно вернется в предыдущее состояние.

Третий сценарий предполагает повышение температуры достаточно умеренными темпами. Но тогда океан затопит большие территории, а сельское хозяйство начнут вести где-нибудь в Антарктиде.