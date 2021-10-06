На МКС снова возникли серьезные проблемы

Как стало известно из компетентных источников, на Международной космической станции снова возникли серьезные технические проблемы. В модуле Звезда появилась негерметичность из-за трещин. В результате РФ не сможет пользоваться одним из стыковочных узлов.

Также сообщают, что в российском сегменте орбитальной станции примерно восемьдесят процентов оборудования уже с полностью выработанным ресурсом.

Вопрос о выводе МКС из эксплуатации и замене ее на другую космическую станцию ставится уже давно. Однако же ни одна из стран не готова выделить достаточно средств для построения другого аналогичного объекта. Поэтому МКС. Вероятно, будут использовать и после 2024 года, хотя ранее планировали свести ее с орбиты.