Huawei выводит на российский рынок смартфон Nova 8i

Через несколько месяцев после официальной презентации на глобальном рынке китайская компания Huawei выводит свою новую модель смартфона Nova 8i также и на российский рынок.

В мобильном устройстве установлен экран с диагональю на 6,67 дюйма. Качество отображаемой на нем картинки соответствует Full HD+ или 2376 на 1080 пикселей. Фронтальная камера размещена в специальном отверстии. Мощность датчика здесь составляет 16 Мп. Основная камера состоит из четырех датчиков, главый из которых обеспечивает 64 Мп

Конструкция основана на платформе Qualcomm Snapdragon 662. Также известно, что в смартфоне установлен аккумулятор емкостью 4300 мАч. Есть и быстрое зарядное устройство на 66 Вт. Соотношение основной и оперативной памяти – 6/128 Гб.