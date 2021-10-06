 

Мужчина упал с лестницы и заявил, что теперь жена должна ему 80 000 долларов, а во всем виноваты тапочки

06.10.2021, 7:04, Разное
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Мужчина, проживающий в городе Кливленд, был вынужден судиться с супругой. Причиной этому стало случайное падение, и, как заверяет потерпевший, разбросанные девушкой тапочки. В суде американец запросил внушительную сумму в $80 000.

Зимой 2018 года Джон собрался отнести в подвал емкости с уксусом. По пути он не обратил внимание на пол – тапочки супруги находились на пороге. Парень споткнулся и упал.

В результате падения с лестницы он повредил нижние и верхние конечности до такой степени, что переломы потребовали врачебного вмешательства. В итоге на лечение и реабилитацию супруг Джуди потратил именно ту сумму, которую желает взыскать с супруги.

Осенью 2019 года истец подал иск, и обозначил события, происходившие ранее, как трагические и жестокие.

К слову, на момент неприятного события супруги жили друг с другом не одно десятилетие. А перед тем, как обручиться, они решили жить вместе – совместное проживание в течение трех лет и стало причиной их официального брака. Несмотря на случившееся, пара решила не разводиться.



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