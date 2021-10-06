Врачи обнаружили в животе жителя Литвы 1 кг гвоздей и шурупов

Мужчина странным образом начал поглощать металлические предметы.

Это началось через месяц после того, как он решил бросить пить алкоголь. Очевидно, что в его программе трезвости что-то пошло не так.

Длина некоторых предметов превышала 10 см.

Врачи удалили более одного килограмма гвоздей, шурупов и других металлических предметов из живота мужчины после того, как тот обратился с жалобами в больницу.

Мужчина, личность которого останется анонимным из-за политики конфиденциальности для пациентов, был госпитализирован в больницу в балтийском портовом городе Клайпеда, Литва, с болями в животе. Мужчина признался, что начал глотать металлические предметы вскоре после того, как бросил пить.

По словам сотрудников больницы, рентгеновский снимок его желудка показал, что некоторые из этих частей имеют размер более 10 см.

Хирург Шарунас Дайлидена сказал:

"В ходе трехчасовой операции с рентгеновским контролем все инородные тела, даже самые маленькие, из желудка пациента были удалены".

Больница опубликовала фотографию хирургического подноса, заваленного гвоздями и винтами, вынутыми из его живота.

"Мы никогда не видели ничего подобного", – сказал местным СМИ главный хирург Клайпедской больницы Альгирдас Слепавичюс.

Врач сказал, что мужчина глотал металлические предметы в течение последнего месяца после того, как бросил пить. Он добавил, что после операции состояние пациента остается стабильным.