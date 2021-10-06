В Польше призвали НАТО вмешаться в ситуацию с «Северным потоком – 2»

НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии «вызовам», которые «может принести» российский газопровод «Северный поток – 2», сообщил президент Польши Анджей Дуда в ходе Варшавского форума по безопасности.

По мнению Дуды, Запад должен сделать выводы из допущенных ошибок, включая провал миссии в Афганистане и постройку «Северного потока – 2», который, по мнению президента Польши, «является ошибкой стратегического значения для всего трансатлантического сообщества», передает РИА «Новости» со ссылкой на Polskie Radio 24.

По утверждению Дуды, речь идет не только о возможности «перекрытия Россией поставок газа на Украину, в Словакию или (их запуск) в обход Польши. «Речь идет о чем-то большем, о предоставлении россиянам возможности стратегического шантажа всего нашего сообщества, шантажа, выходящего далеко за рамки энергетических вопросов», – сообщил президент.

При этом, по его мнению, «сегодня в ЕС и НАТО необходимо подумать о том, как противостоять политическим, энергетическим и военным угрозам и вызовам, которые может принести «Северный поток – 2».

Накануне замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач допустил, что транспортировка газа через «Северный поток – 2» может обходиться Европе дешевле транзита через Украину. В связи с этим он призывал ЕК заняться этим вопросом.

В понедельник оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода. Немецкая Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода «Северный поток – 2», публикация вызвала активный отклик читателей.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.