Тайбэй спрогнозировал срок готовности Китая к вторжению на Тайвань

Глава оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэн в ходе выступления в законодательном органе острова выступил с утверждением, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет полностью готова к полномасштабному вторжению на Тайвань к 2025 году.

По его оценке, сейчас отношения между двумя берегами Тайваньского пролива являются самыми напряженными за 40 лет. «Коммунистическая партия Китая уже обладает достаточными силами для вторжения на Тайвань, однако за это придется заплатить цену. К 2025 году эта цена станет ниже, а предназначенные для этого силы будут полностью готовы», – приводит слова главы оборонного ведомства Тайваня ТАСС.

Как отмечает Центральное информационное агентство Тайваня, к 2025 году баланс сил еще больше сместится в пользу НОАК благодаря поступлению в состав ее флота универсальных десантных кораблей проекта 075. В настоящее время один такой корабль «Хайнань» уже заступил на дежурство в составе Южного флота НОАК, второй спущен со стапелей и проходит ходовые испытания, а третий строится.

Во вторник США призвали Китай «отказаться от военного, дипломатического и экономического давления и принуждения в отношении Тайваня».

В начале июля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Центральное правительство Китая предпримет решительные меры для ликвидации сепаратизма на Тайване. В конце июня в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена объявили о намерении укреплять связи с Тайванем во всех сферах сотрудничества, несмотря на протесты Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.