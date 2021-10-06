Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и укрепился к евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку, курс евро снизился на 4,5 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 72,38 рубля. Курс евро снизился на 4,5 копейки, до 83,94 рубля, передает ТАСС.

Во вторник утром рубль на открытии торгов снизился к доллару и укрепился к евро.