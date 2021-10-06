 

Xiaomi лучше других продает 5G-смартфоны в Центральной и Восточной Европе

06.10.2021, 6:42, Новости дня
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По данным аналитической компании Strategy Analytics, в Центральной и Восточной Европе самым популярными смартфонами с поддержкой 5G стали модели мобильных гаджетов, произведенные в китайской компании Xiaomi.

В данном сегменте рынка продажи Xiaomi составили более сорока процентов в третьем квартале текущего года, отмечают эксперты. Также специалисты отмечают, что китайский производитель делает большие успехи. Ведь год назад ему принадлежала в десять раз меньшая доля рынка.

Учитывая же рост количества выпущенных смартфонов с поддержкой связи пятого поколения, Xiaomi увеличил отгрузки в данный регион примерно в 57 раз. Второе место в данном рейтинге занял американский Apple (26% рынка). У корейского Samsung – 11,5%.



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