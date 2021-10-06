 

На Южном полюсе закончилась самая холодная зима за весь период наблюдений

06.10.2021, 6:42, Новости дня
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Календарная зима на Южном полюсе уже закончилась. И была она в этом году самой холодной за все время наблюдений, говорят ученые. Так, средняя температура в центре Антарктиды составила минус 61 градус по Цельсию.

Таким образом. Был побит рекорд 1976 года – минус 60,7 градуса, сообщают метеорологи. В целом, последняя зима была на два с половиной градуса холоднее среднестатистического показателя, выведенного с момента начала наблюдений за антарктической погодой в 1957 году.

Кстати, в августе метеорологи фиксировали очень сильные морозы – местами до минус 98 градусов! Это стало причиной временного расширения площадь льдов. Однако после потепления с наступлением антарктической весны они стали быстро таять.



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