 

На ударившего в Перми двух школьниц мужчину завели дело

06.10.2021, 5:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Пермском крае было заведено уголовное дело о побоях на мужчину, который ударил двух школьниц у подъезда, сообщается на сайте СК России.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по поручению председателя СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя города Перми. Он подозревается в причинении побоев двум девочкам 2010 года рождения (ст. 116 УК РФ – побои)», – говорится в сообщении на сайте СК. Статья предусматривает санкцию в виде лишения свободы до двух лет.

Напомним, в Перми мужчина обматерил и побил двух девочек, которые якобы обидели его дочь, произошедшее зафиксировала камера домофона. Местные СМИ сообщили, что мужчина обознался и «наказал» не тех девочек.



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