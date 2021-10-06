На ударившего в Перми двух школьниц мужчину завели дело

В Пермском крае было заведено уголовное дело о побоях на мужчину, который ударил двух школьниц у подъезда, сообщается на сайте СК России.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по поручению председателя СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя города Перми. Он подозревается в причинении побоев двум девочкам 2010 года рождения (ст. 116 УК РФ – побои)», – говорится в сообщении на сайте СК. Статья предусматривает санкцию в виде лишения свободы до двух лет.

Напомним, в Перми мужчина обматерил и побил двух девочек, которые якобы обидели его дочь, произошедшее зафиксировала камера домофона. Местные СМИ сообщили, что мужчина обознался и «наказал» не тех девочек.