 

США поблагодарили Макрона за заявление о «смерти мозга» НАТО

06.10.2021, 5:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГоссекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен выразил благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону за заявление о «смерти мозга» НАТО.

«Я благодарен президенту Макрону, поскольку благодаря ему проделана большая работа в НАТО на последнем саммите», – приводит слова Блинкена ТАСС.

«Так, например, это касается проекта о том, какой будет НАТО в 2030 году, как альянс может противостоять новым вызовам, оставаясь верной своей изначальной миссии защиты евро-атлантической зоны», – продолжил госсекретарь США. «Новая стратегическая концепция должна принять во внимание новые вызовы и новые опасности», – сказал Блинкен в интервью телеканалу France 2.

В свою очередь председатель Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня неформального саммита ЕС в Словении заявил, что Евросоюз и НАТО разработают новую совместную декларацию к июню 2022 года, когда должен пройти следующий саммит Североатлантического альянса. Председатель Евросовета в очередной раз заверил, что сотрудничество ЕС и НАТО является краеугольным камнем безопасности сообщества.

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами-единомышленниками, включая США и НАТО, однако Евросоюз намерен добиться большей автономности в экономике и обороне.

Напомним, 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.

В ноябре 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон выступил с громким заявлением о «смерти мозга» НАТО. Он потребовал изменить Договор о Европейском союзе, чтобы сообщество стало более независимым от НАТО в вопросах обороны. В РФ подчеркивали, что заявление президента Франции полностью отражает современную ситуацию.

В мае 2019 года в ЕП призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.



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