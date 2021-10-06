Представители Facebook уверяют, что сбой не привел к утечке личных данных

Как уверяют представители крупнейшей социальной сети Facebook, недавний сбой в работе не мог привести к утечке личных данных пользователей. Ранее с предположением о такой опасности выступили некоторые эксперты.

Сбой стал следствием технических проблем, а не хакерских атак, уточняют специалисты. Просто сотрудники компании неудачно изменили конфигурацию роутеров. О том, что произойдет данное событие, злоумышленники даже не знали и знать не могли.

Напомним, что в понедельник произошел крупнейший за всю историю существования сети Facebook сбой, который также привел к значительному падению курса акций на бирже. Однако вскоре работа пострадавших ресурсов была частично, а затем и полностью восстановлена.