 

Представители Facebook уверяют, что сбой не привел к утечке личных данных

06.10.2021, 5:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как уверяют представители крупнейшей социальной сети Facebook, недавний сбой в работе не мог привести к утечке личных данных пользователей. Ранее с предположением о такой опасности выступили некоторые эксперты.

Сбой стал следствием технических проблем, а не хакерских атак, уточняют специалисты. Просто сотрудники компании неудачно изменили конфигурацию роутеров. О том, что произойдет данное событие, злоумышленники даже не знали и знать не могли.

Напомним, что в понедельник произошел крупнейший за всю историю существования сети Facebook сбой, который также привел к значительному падению курса акций на бирже. Однако вскоре работа пострадавших ресурсов была частично, а затем и полностью восстановлена.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.08 / В Киеве Mazda влетела в кафе на остановке

11.07 / В Украине по программе “5–7–9%” выдали кредитов на 51,3 млрд грн – Шмыгаль

10.05 / В США крупнейший трубопровод подвергся атаке, вероятно, российских хакеров. Объявлена чрезвычайная ситуация

27.04 / Степанов уточнил, кто в Украине получит прививку от COVID-19 Pfizer/BioNTech

21.09 / Байден назвал условие возвращения США к ядерной сделке с Ираном

01.05 / Количество больных COVID-19 в мире превысило 150 млн человек

17.03 / В Киеве покажут шоу Wish от артистов Cirque Du Soleil и финалиста America’s Got Talent

09.08 / Из-за перебоев с поставкой еды в Британии потребовалось вмешательство армии

29.01 / Представители TikTok, Facebook и Telegram вызваны в Роскомнадзор

26.09 / Лавров сыронизировал по поводу выбравшей лимит просьб Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика