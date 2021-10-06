Компания Amazfit выпустила умные часы с самой мощной ОС

Как сообщили в компании Amazfit, операционная система, установленная на новой модель наручного гаджета, отличается необычными качествами. В частности, она позволяет умным часам экономнее использовать энергию батареи и расширяет функции электронного устройства.

По словам разработчиков, операционка является интуитивно понятной, что значительно упрощает управление устройством для пользователей, независимо от их опыта. Кроме того, данная ОС весьма устойчива к появлению сбоев.

Уровень потребления оказался на 65% меньше, чем у предыдущих моделей. А количество функций увеличено. Больше о данном устройстве можно узнать во время официального мероприятия 11 октября.