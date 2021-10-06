День Ираиды Спорной: Обычаи и запреты 6 октября

Благочестивый люд почитает память мученицы Ираиды Александрийской. Эта святая женщина добровольно присоединилась к схваченным за вероисповедание пленникам, приняв на себя пытки и истязания, после чего была казнена. Православный праздник 6 октября называют днем Ираиды Спорной потому, что погода в эту дату бывает непредсказуемой.

Наши предки это время проводили дома, заботились о жилище. Мужчины утепляли избы к холодам и готовили древесину для отопления печей, а женщины хозяйничали на кухне — выпекали лепешки с картофелем из ржаной муки.

На Ираиду Спорную многие гадали и проводили обряды. Будущее пытались узнать с помощью кувшинов — народ брал два сосуда и отправлялся к месту слияния рек, после чего набирал воду из разных источников и следил за ее состоянием. Если быстрее испарялась жидкость из полноводной реки, это считалось плохим знаком — символом дальнейших неприятностей. При этом в православный праздник 6 октября старались не думать о проблемах и неурядицах, чтобы не навлечь на себя еще большей беды.

Важно понимать, что нельзя делать в день Ираиды Спорной. Под запрет попадает общение с невезучими людьми. В особенности нужно держаться подальше от тех, кто испытывает острую нужду в финансах. Православный праздник 6 сентября стоит провести в приятной компании с позитивным настроем. Лучше всего собраться в кругу семьи за столом, избегая ссор и конфликтов.