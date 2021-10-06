Das Erste – Европа хочет стать менее зависимой от США, но не знает как

В ходе последних дебатов в Европарламенте представители европейских стран отмечали важность трансатлантических отношений, но при этом говорили о необходимости большей внешнеполитической самостоятельности ЕС, пишет Das Erste. Однако дебаты стали выражением бессилия, считает издание: Брюссель лишь хочет играть более значимую роль, но пока не готов к самостоятельному принятию внешнеполитических решений.



Reuters

Провалившаяся сделка между Францией и Австралией по закупке подводных лодок вызвала раздражение у многих европейских стран, пишет Das Erste. Как вышло, что США проигнорировали договорённости между Парижем и Канберрой и поставили Австралии свои субмарины?

Как отмечает издание, США, по большому счёту, игнорируют интересы Европы. И это при том, что приход к власти Джо Байдена сопровождался большими надеждами на возрождение трансатлантического партнёрства.

Именно поэтому во Франции очень рассчитывали, что на последних дебатах в Европарламенте страны ЕС выразят своё несогласие с методами Вашингтона, пишет Das Erste. Однако вместо этого депутаты в первую очередь говорили о важности сотрудничества между Европой и США. Верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель отметил, что ось «США-ЕС» является незаменимой, однако Брюссель должен начать играть в этом партнёрстве более значимую роль.

В итоге в ходе дебатов Европарламента сложилась следующая позиция, пишет издание: «медовый месяц» после прихода к власти Байдена остался позади. ЕС и США остаются вместе, однако влияние Европы должно возрасти. Впрочем, отмечает Das Erste, как именно достичь этой цели сказано не было.

Депутат от Европейской народной партии Зежлана Зофко заявила, что трансатлантическое партнёрство будет неполным до тех пор, пока в нём не будет настоящего сотрудничества в области безопасности. Как отмечает Das Erste, французские представители выразились яснее, потребовав создания самостоятельной европейской структуры безопасности, а также дистанцирования от НАТО.

Однако всё это — лишь требования, подчёркивает Das Erste: пока Брюссель не готов принимать самостоятельные внешнеполитические решения, а страны ЕС — выступать единым фронтом, подобные дебаты в Европарламенте будут лишь выражением бессилия. Сейчас она особенно проявляется в отношениях с США, считает издание: с одной стороны, ЕС не хотел портить отношений с администрацией Байдена, понимая, что не может обойтись без помощи США в сфере безопасности, а с другой — хотел, чтобы его воспринимали самостоятельным внешнеполитическим игроком, способным идти своим собственным курсом (в том числе и в отношении Китая, потому что многие страны ЕС не разделяют политики Вашингтона по отношению к Пекину).

Таким образом, Европа хочет всего и сразу, пишет Das Erste: прочных трансатлантических отношений с США и собственного влияния. ЕС не хочет быть «мячом» в игре сверхдержав и в этом страны-члены едины. Однако в том, как именно стать самостоятельным игроком, единства нет, резюмирует издание.