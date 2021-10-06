Рогозин сообщил о планах по сотрудничеству с телеканалами в космосе

Роскосмос проводит переговоры об организации съемок космических миссий с российскими телеканалами, сообщил глава госкорпорации.

«Мы сейчас обсуждаем с ведущими нашими телеканалами возможность их участия, помощи в организации съемок наших миссий к другим планетам, которые начинаются со следующего года», – сообщил Дмитрий Рогозин в эфире на «Эхе Москвы».

По его словам, с мая 2022 года открывается окно для проведения первой за последние 46 лет российской миссии на Луну. Вторая миссия пройдет в сентябре.

«Тут работают наши новые российские специалисты, поэтому, чтобы не создавать у себя каких-то несвойственных Роскосмосу компетенций, мы обратились к Первому каналу, каналу «Россия» и к «России 24», и к НТВ, и к другим каналам, чтобы они нам помогли провести такую демонстрацию этой инженерной сложной работы с тем, чтобы вся страна и весь мир могли увидеть эти наши миссии», – рассказал глава корпорации.

Во вторник корабль «Союз МС-19» долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Киноэкипаж уже высадился на станции.

Ракета-носитель «Союз-2.1.а» во вторник с кораблем «Союз МС-19» стартовала с Байконура в 11.55 мск. Корабль не смог пристыковаться к модулю «Рассвет» на МКС в автоматическом режиме, причаливание пришлось выполнять в телеоператорном режиме.

На корабле прибыли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они займутся съемками первого художественного фильма в космосе о женщине-враче.