Подозреваемому в убийстве трех девушек в Оренбургской области предъявили обвинение

Александру Лазареву, арестованному ранее в рамках расследования дела об убийстве трех девушек в Оренбургской области, предъявлено обвинение по пяти статьям УК России, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

«Александру Лазареву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных, пп. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием») п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней»); п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное, в том числе в отношении несовершеннолетней»), ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба»), ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем»)», – рассказали ТАСС в ведомстве.

На минувшей неделе стало известно об обнаружении в городе Гай тел трех девушек 17, 18 и 19 лет. Лазарев признался в тройном убийстве. Напомним, его задержали при попытке угона автомобиля, он оказал сопротивление. В отношении Лазарева также возбудили уголовные дела об изнасиловании и надругательстве.

Мать подозреваемого рассказала, что после освобождения из тюрьмы жизнь ее сына начала налаживаться, произошедшее стало шоком для женщины.