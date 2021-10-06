 

Столтенберг отказал РФ в праве блокировать принятие Украины в НАТО

06.10.2021, 5:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО, сообщил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне.

«Только члены НАТО, Грузия и Украина вправе принимать решение об их вступлении. Ни у России, ни у кого бы то ни было еще нет права вето на это решение», – приводит слова Столтенберга РИА «Новости».

«Не могу сказать, когда это произойдет… Очевидно, что это не случится завтра», – добавил он. Он призвал страны НАТО расширить поддержку претендентов по вопросу вступления в альянс и сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом.

Ранее Столтенберг выступил за диалог НАТО с Россией при продолжении сдерживания.

В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.

В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В свою очередь глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории.

В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. В апреле он заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.

Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».



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