Ученые не исключают наличия девятой планеты за орбитой Нептуна

Новая научная статья, опубликованная в соавторстве группой астрономов, обосновывает вероятности, что за Нептуном может находиться еще одна планета Солнечной системы – девятая, сопоставимая по размеру с Марсом.

Напомним, что ранее девятой планетой считался Плутон. Но его все-таки перевели в разряд карликовых планет из-за вытянутой орбиты и нерасчищенного пути, по которому он движется.

В данном случае речь идет о настоящей полноценной планете Солнечной системы, существование которой пытаются доказать часть астрономов. Впрочем, у них есть оппоненты, утверждающие, что все это – обычные фантазии. В данный момент ни одна, ни другая точка зрения не подтверждены, говорят эксперты. Поэтому исключать ничего нельзя.