У атмосферы Плутона уменьшилась плотность

Провести необходимые измерения американские астрономы сумели, когда Плутон в очередной раз проходил на фоне солнечного диска. Для этого были использованы десятки телескопов как в Соединенных Штатах, так и за их пределами, говорят специалисты.

В результате удалось точно установить, что у Плутона меняется плотность атмосферы в зависимости от того, насколько близко планета находится к нашему светилу. По мере удаления газ становится менее плотным.

Наблюдение за данным явлением ведутся еще с 1988 года. На сегодня установлено, что плотность атмосферного газа на дальней карликовой планете может увеличиваться и уменьшаться вдвое. Напомним, что, двигаясь по эллипсу, Плутон приближается к Солнцу на 30 астрономических единиц, а затем удаляется от него максимум на полсотни единиц.