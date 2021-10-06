 

У атмосферы Плутона уменьшилась плотность

06.10.2021, 4:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Провести необходимые измерения американские астрономы сумели, когда Плутон в очередной раз проходил на фоне солнечного диска. Для этого были использованы десятки телескопов как в Соединенных Штатах, так и за их пределами, говорят специалисты.

В результате удалось точно установить, что у Плутона меняется плотность атмосферы в зависимости от того, насколько близко планета находится к нашему светилу. По мере удаления газ становится менее плотным.

Наблюдение за данным явлением ведутся еще с 1988 года. На сегодня установлено, что плотность атмосферного газа на дальней карликовой планете может увеличиваться и уменьшаться вдвое. Напомним, что, двигаясь по эллипсу, Плутон приближается к Солнцу на 30 астрономических единиц, а затем удаляется от него максимум на полсотни единиц.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.02 / Россия выслала дипломатов ЕС за участие в незаконных акциях

01.04 / В РФ выявили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса

02.07 / В жилом доме в Кирове произошел взрыв газа

28.10 / Вопрос дня: Как иногороднему пациенту с COVID-19 попасть в московскую больницу?

12.08 / “Народ заслуживает лучшего”. В Евросоюзе заявили, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни демократическими

16.11 / Лещенко оценил использование мата артистами на сцене

06.02 / Солистка Go-A: Мы просто написали песню “Шум”, сняли клип и даже не думали, что она будет участвовать в отборе на “Евровидение”

12.12 / В Совфеде резко ответили на призывы украинского дипломата «забрать Крым силой»

16.07 / Руководитель аппарата Рады написал заявление об уходе. Его называли “смотрящим” за Разумковым

20.05 / Не графен: исследователи открыли новый тип атомно-тонкого углеродного материала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика