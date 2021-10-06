 

Мнение: Публичная казнь в Герате

06.10.2021, 4:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Афганистане продолжает активно применяться практика публичных казней.
В Герате на ковшах экскаваторов повесили троих человек, двое из которых в составе местной ОПГ несколько лет занимались похищениями детей с целью получения выкупа. При отсутствии выкупа, детей убивали. Еще один повешенный был обвинен в грабежах местных торговцев.

Губернатор Герата снова заявил, что талибы намерены покончить с преступным бизнесом по похищению людей и намерены сурово карать тех, кого поймают за этим грязным делом. Публичные казни позиционируются как наглядный пример того, что будет с теми, кто не встанет на путь соблюдения законов шариата. На критику публичных казней талибы отвечают, что шариат их не запрещает. Стоит отметить, что несмотря на демонстративные казни, похищения людей продолжаются даже после установления власти Талибана. Криминал живет по своим законам.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.11 / Мнение: Беспросветное будущее американцев

23.05 / Ген, вызывающий наследственную глухоту у собак

15.06 / Мнение: Сабантуй и коронавирус

26.06 / Мнение: Расизм не остановить разрушением памятников

11.12 / Мнение: ПОДАРОК ОТ ШАХРИНА

12.07 / Летиция Каста и Луи Гаррель впервые вышли в свет после рождения сына

15.01 / Технократы и трансгуманисты стремятся контролировать мозг каждого человека

18.05 / «Нет денег на хороший памятник». Как выглядит сейчас последнее пристанище Крачковской

17.05 / Праймериз “Единой России”: рекордная конкуренция и много новых лиц

15.07 / Латышские СМИ: в ближайшие годы Россия продолжит терять интерес к Латвии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика