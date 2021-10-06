 

Эффективность вакцины от COVID-19 Pfizer через пять месяцев падает почти вдвое – исследование

06.10.2021, 4:14, Новости дня
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Отмечается, что ученые изучили электронные медицинские карты почти 3,44 млн человек, которые были пациентами Kaiser Permanente Southern California в период с декабря прошлого года по август 2021 года.

Как показал анализ, эффективность вакцины BNT162b2 в предотвращении госпитализации от COVID-19 оставалась высокой – 90% примерно через полгода после полной иммунизации, несмотря на широкое распространение “индийского” варианта коронавируса.

В то же время, эффективность препарат Comirnaty против штамма Дельта” в течение первого месяца после получения двух прививок составляла 93%, но через четыре месяца она снизилась до 53%. Против других штаммов коронавируса эффективность снизилась с 97% до 67%, подчеркивается в исследовании.

Контекст:

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech была первой, которую одобрила ВОЗ (это случилось в декабре 2020 года). Эффективность препарата оценивалась в 95%.

Израиль заявлял о снижении эффективности вакцины Pfizer/BioNTech в предотвращении симптомов COVID-19 до 64% с 6 июня 2021 года. В то же время вакцина была на 93% эффективна против тяжелых случаев заболевания COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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