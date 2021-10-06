 

Украинцев предупредили о срыве отопительного сезона

06.10.2021, 4:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУкраине грозит срыв отопительного сезона из-за отказа руководства страны от поставок по льготной цене из России, заявили в украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь».

«Отказ власти от прямых поставок газа по льготной цене (из РФ – прим. ВЗГЛЯД) – это ключевой элемент тарифного геноцида, ведь такое решение ударит по благосостоянию каждой украинской семьи. Уже сегодня отопительный сезон на Украине под угрозой срыва. Не сумев накопить необходимое количество энергоресурсов и обеспечить их доступность для населения, правительство пытается переложить ответственность за высокие коммунальные тарифы на местные власти», – говорится в заявлении на сайте партии.

Вместе с тем официальное руководство страны по-прежнему бездействует и игнорирует риски, с которыми Украина может столкнуться через несколько месяцев, с наступлением холодов.

Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов. Чтобы преодолеть дефицит газа зимой, компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года.

Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как отопительный сезон уже на носу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.02 / РФПИ: Индия станет крупнейшим центром производства «Спутник V» после России

07.07 / В мире: Председатель Китая сокрушил «самого влиятельного врага»

16.07 / МВД Грузии приступило к задержаниям организаторов акций против ЛГБТ и журналистов

30.09 / Роскомнадзор обвинил Facebook в повторном нарушении российских законов

13.11 / Лукашенко о выборах в США: Они получили результаты своих же разработок

21.12 / Ходорковский: Прочитал разговор Навального с Кудрявцевым. Уголовку все же придется возбуждать, да, Владимир Владимирович?

08.08 / Украинка Килипко вернулась из Токио после выступления на Олимпиаде. Видео

11.09 / Меркель заявила о невыполненных в Афганистане целях

09.02 / Коломойский и Боголюбов подали ответный иск против США из-за угрозы конфискации активов – СМИ

28.02 / Мясников дал советы для правильной сдачи крови на анализ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика