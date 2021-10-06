Вертолет прекратил поиски людей с потерпевшего крушение в Белом море судна

Искавший пропавших без вести с судна «Фаворит» в Белом море вертолет приостановил поиски из-за темноты, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«На данный момент работа авиации завершена в связи с наступлением темного времени суток. На месте организована работа по обследованию береговой черты», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Там пояснили, что поиски до сих пор проводят спасатели ПСП Кандалакши, сотрудники ГИМС и волонтеры

Также поисками готовы заняться водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, но из-за погоды выйти на море нельзя.

«Водолазная группа находится в готовности к работам по поиску пострадавших. Психологической службой ГУ МЧС РФ по Мурманской области оказывается помощь родственникам пострадавших», – добавили в ведомстве.

Днем во вторник с частного судна «Фаворит» в Белом море к востоку от Кандалакшского залива поступил сигнал бедствия. На борту находились пять человек. В Росморречфлоте уточнили, что в службу «112» удалось дозвониться пассажирке судна, но сейчас связь с ней утеряна.

Позднее сообщалось, что «Фаворит» частично затонул. К берегу Белого моря прибило плот с «Фаворита», но на нем не было людей. Через некоторое время двое с судна были найдены живыми, их госпитализировали, но одна женщина скончалась.