 

Греческие океанологи сообщили, сколько пластика в водах Средиземного моря

06.10.2021, 4:00, Новости дня
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Воды Средиземного моря, как известно, связаны с океаном через очень узкий пролив. Поэтому самоочищение здесь затруднено. Однако многие страны продолжают загрязнять акваторию пластиком, который уже превращается в источник настоящего стихийного бедствия.

По мнению греческих ученых из центра морских исследований, причиной большого загрязнения Средиземного моря является густонаселенность практически всего его побережья. Особенно велика проблема у берегов Алжира, Албании и Турции.

Как утверждают греческие ученые ластиковых отходов, в том числе микропластика на поверхности Средиземного моря плавает не менее 3760 тонн. Оценки ученых из других стран называют примерно то же самое число.



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