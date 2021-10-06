Греческие океанологи сообщили, сколько пластика в водах Средиземного моря

Воды Средиземного моря, как известно, связаны с океаном через очень узкий пролив. Поэтому самоочищение здесь затруднено. Однако многие страны продолжают загрязнять акваторию пластиком, который уже превращается в источник настоящего стихийного бедствия.

По мнению греческих ученых из центра морских исследований, причиной большого загрязнения Средиземного моря является густонаселенность практически всего его побережья. Особенно велика проблема у берегов Алжира, Албании и Турции.

Как утверждают греческие ученые ластиковых отходов, в том числе микропластика на поверхности Средиземного моря плавает не менее 3760 тонн. Оценки ученых из других стран называют примерно то же самое число.