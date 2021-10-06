 

В Иркутске создадут навигатор для водолазов

06.10.2021, 4:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно российский Фонд содействия инновациям предоставляет ученым из Иркутска три миллиона рублей. Данные средства пойдут на финансирование отечественного навигатора, который можно будет использовать под водой.

Такое устройство очень нужно для работы водолазов, отмечают специалисты. По нему можно будет легко ориентироваться в мутных и темных глубинах различных водоемов. Также там должен быть мессенджер для общения водолазом между собой и с коллегами, оставшимися на берегу или на борту судна, с которого они погружались под воду.

Отметим, что прототип уже создан, и разработчикам достаточно теперь лишь усовершенствовать гаджет. Известно также, что в будущем году может начаться серийное производство.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.05 / Ткаченко: Украина может заблокировать теле- и радиосигнал из России и с оккупированных территорий

10.12 / “Девчата все скромные, нарядные”. Галкин показал своих подруг из прошлого

11.12 / В Минздраве Украины назвали девять приоритетных групп для вакцинации против коронавируса

16.03 / Столтенберг заявил об отказе Москвы проводить заседание РФ – НАТО

26.10 / Медведчук раскритиковал решение Зеленского ждать европейскую вакцину

30.06 / Во Франции задержали болельщицу, из-за которой случилось массовое падение на “Тур де Франс”

03.02 / Нардеп Устинова: СБУ признала, что Козак связан с деньгами РФ через Медведчука еще в 2019, но без политической воли дела лежали погребенными в СБУ

19.08 / Президент Европарламента призвал ЕС немедленно ввести санкции против Беларуси

15.12 / Евросоюз 16 декабря утвердит третий пакет санкций против Беларуси – журналист

25.07 / “Вест Хэм” планирует продать Ярмоленко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика