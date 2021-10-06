В Иркутске создадут навигатор для водолазов
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Как стало известно российский Фонд содействия инновациям предоставляет ученым из Иркутска три миллиона рублей. Данные средства пойдут на финансирование отечественного навигатора, который можно будет использовать под водой.
Такое устройство очень нужно для работы водолазов, отмечают специалисты. По нему можно будет легко ориентироваться в мутных и темных глубинах различных водоемов. Также там должен быть мессенджер для общения водолазом между собой и с коллегами, оставшимися на берегу или на борту судна, с которого они погружались под воду.
Отметим, что прототип уже создан, и разработчикам достаточно теперь лишь усовершенствовать гаджет. Известно также, что в будущем году может начаться серийное производство.
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