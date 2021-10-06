“Вопрос, конечно, интересный”: откуда появилась расхожая фраза для шуток

Большинство из нас помнит фразу “Вопрос, конечно, интересный!”. Многие слышали ее с самого детства, но даже теперь, когда годы юности давно прошли, она не перестает вызывать улыбку. Откуда взялось это выражение и почему всем от него так весело?

Всё дело в том, что этой фразе, известной всему старшему поколению, стукнуло почти 40 лет. Она появилась во время перестройки СССР, когда комики были чуть ли не самыми востребованными артистами, а их миниатюры по телевизору с нетерпением ждали как молодые, так и взрослые.

Впервые выражение “Вопрос, конечно, интересный!” прозвучало во время выступления Ильи Олейникова и Романа Казакова в 1986 году —

на сцене комики показывали спортивную ходьбу. Олейников осыпал Казакова вопросами, а тот каждый свой ответ сопровождал известной фразой, изображая при этом дефект речи. Слово “конечно” звучало из уст комика как “конефно” и это заставляло публику взрываться от хохота.

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Скажите пожалуйста, неужели все спортсмены доходят до финиша?

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Вопрос, конечно, интересный! Далеко не все спортсмены доходят до финиша. Доходят только самые упорные, самые настойчивые. На нашем спортивном языке они так и называются

— “доходяги”.