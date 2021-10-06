Мнение: Операция “Мясной фарш”

Трейлер экранизации истории операции "Мясной фарш"

История достаточно известная.

Британские спецслужбы перед вторжением войск союзников на Сицилию летом 1943 года решили подбросить немцам дезу, что на самом деле они собираются вторгаться не на Сицилию, а в Грецию, дабы немцы как минимум задумались о том, как расположить свои стратегические резервы в Южной Европе, что привело к невыгодному для немцев передвижению резервов.

Для этого нашли труп британского бомжа, соорудили ему легенду "британского офицера", придали трупу "майора Мартина" правдоподобный вид, снабдив "секретными документами" и выбросили в море у побережья Испании.



Вещи "майора Мартина".

Труп прибило к испанскому берегу, после чего тело было захоронено в Испании, а документы через агентурную сеть абвера попали к немцам, что в некоторой степени повлияло на планы по обороне Сицилии. Данный фейк дошел в том числе и до Гитлера и обсуждался на заседаниях немецкого верховного командования.



Сообщение в газете, где сообщалось о "смерти майора Мартина"

Чуть более подробно можно об этой истории прочитать вот здесь https://andrey-19-73.livejournal.com/101036.html

Фотографии вот отсюда https://oper-1974.livejournal.com/1027278.html

В целом, британские спецслужбы в данном случае полностью перехитрили немецкие, которые съели эту дезу, хотя вряд ли это так уж сильно повлияло на итог кампании в Италии, учитывая соотношение сил на данном ТВД и тот факт, что переброска серьезных резервов в Италию началась после провала наступления вермахта на Курской дуге, когда немцы на Восточном фронте окончательно перешли к стратегической обороне.

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