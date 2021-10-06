Столтенберг выступил за диалог НАТО с Россией

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06.10.2021, 3:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОрганизация Североатлантического договора (НАТО) должна вести диалог с Россией, несмотря на противоречия, и учитывать «все аспекты роста Китая», сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне.

«У нас двойной подход к России: сдерживание-оборона и диалог. Не сдерживание-оборона или диалог. Когда мы сильны и едины, мы можем говорить с Россией. И мы должны говорить с Россией, поскольку не хотим новой холодной войны, не хотим новой гонки вооружений, и РФ является нашим соседом. Так что нам необходимо с ней взаимодействовать», – приводит слова Столтенберга ТАСС.

«Поэтому мы будем продолжать придерживаться этого двойного подхода, – подчеркнул Столтенберг. – Нам нужно с ними (россиянами) говорить по многим вопросам, включая, к примеру, контроль над вооружениями».

Комментируя отношения с Пекином, генсек заявил, что экономический рост КНР и укрепление ее военного потенциала являются в том числе вызовами для альянса. «Рост Китая несет огромные благоприятные возможности для всех нас, для наших экономик, для торговли», – сказал Столтенберг. «В то же время, – полагает он, – подъем Китая представляет серьезные вызовы для союзников по НАТО».

«Мы не считаем Китай противником, <…> врагом. Однако нам необходимо учитывать все аспекты роста Китая для [обеспечения] нашей безопасности», – сообщил генсек. «Я ожидаю, что предстоящая стратегическая концепция НАТО будет отражать намного более всеобъемлющую и единую позицию относительно того, как вести дела с Китаем», – добавил Столтенберг.

По его словам, НАТО продолжит «взаимодействовать с Китаем по климату, по контролю над вооружениями». «Я лишь на прошлой неделе беседовал с министром иностранных дел Китая [Ван И]. И я подал [ему] тот же самый сигнал, что [здесь] и сегодня: мы (НАТО) не хотим изолировать Китай, мы видим крупные выгоды для всех нас в экономической мощи Китая, но также некоторые вызовы, которыми нужно заниматься. И мы будем ими заниматься вместе в качестве НАТО», – сказал в заключение генсек альянса.

В прошлую пятницу замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что РФ в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее». По его словам, делегации РФ и США договорились в Женеве, что этот процесс должен служить стабилизации двусторонних отношений в стратегических направлениях, чтобы обеспечить предсказуемость, предотвратить гонку вооружений, выстроить контроль над вооружениями и сократить риск вооруженных конфликтов. Напомним также, в июле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о невозможности втянуть Россию в дорогостоящую гонку вооружений.



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