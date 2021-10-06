ЕС решил добиться большей автономности в экономике и обороне

Евросоюз должен расширить возможности действовать автономно в сфере экономики и обороны, говорится в заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля по итогам первого дня неформального саммита ЕС в Словении.

«Чтобы стать более эффективным и активным на международной арене, Евросоюзу необходимо расширить свои возможности действовать автономно как экономическая сила – через наш единый рынок, стандарты (климат, энергетика, цифровая, промышленная политика), а также в сфере безопасности и обороны ЕС», – приводит текст заявления ТАСС.

Кроме того, по словам Мишеля, ЕС «уменьшит зависимость и достигнет устойчивости в таких областях, как энергетика, цифровые технологии, кибербезопасность, промышленная политика, торговля и укрепление единого рынка». «Мы будем регулярно возвращаться к этим вопросам в Евросовете, начиная с октября», – сообщил он.

По словам главы Евросовета, «ЕС открыт миру и отвергает протекционизм». «Мы привержены сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами-единомышленниками, в частности с США и в рамках НАТО, что является краеугольным камнем нашей безопасности. Наше единство – наш основной актив. Действуя сообща, мы используем наши сильные стороны», – отметил он, подчеркнув, что, «извлекая уроки из последних кризисов, ЕС намерен укрепить свои сильные стороны и устойчивость за счет уменьшения критической зависимости».

«Мы также будем преследовать наши собственные интересы, в частности в отношении Китая, который мы рассматриваем как конкурента, партнера и системного конкурента», – добавил глава Евросовета.

Мишель сообщил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель представит проект новой европейской концепции по безопасности «Стратегический компас ЕС» в ноябре. «Мы вернемся к этому вопросу в декабре. Мы утвердим его в марте [2022 года] на нашем очередном Евросовете по обороне. Тем временем мы будем продвигаться по различным существующим направлениям в области обороны и безопасности», – сообщил он.

Напомним, 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.

В начале мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы.

В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Тогда же Федерика Могерини, занимавшая в то время пост главы европейской дипломатии, призвала ЕС быть готовым к военным миссиями без поддержки США.

В мае 2019 года в ЕП призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО.