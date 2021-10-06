«Мы брали корм по 45 рублей»

Репортаж из подмосковного приюта, где в один день отравились 172 собаки.

«Помогите, кто чем может! У нас трагедия! Внезапно умерло восемь собак. В каждом вольере ежеминутно кто-то сваливается в конвульсиях. У собак отказывают задние лапы. Рук не хватает поставить всем катетеры для капельниц», — такое сообщение 29 сентября появилось на странице приюта «Лохматая душа», расположенного в деревне Булычево близ подмосковного Чехова.

Собакам вызвали врачей из государственных и частных клиник, но число погибших питомцев продолжило расти: за день скончались шестнадцать.

Сотрудники приюта обвинили в произошедшем поставщика кормов. Поставщик, в свою очередь, призвал не торопиться с выводами. Корреспондент «Новой» передает с места событий.

Фото: Кристина Кондрашкова / специально для «Новой»

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Булычево — небольшая деревня в 15 километрах от Чехова. Три десятка домов вдоль широкой асфальтовой дороги. Не бедные — уверенный средний класс.

Приют «Лохматая душа» находится на окраине, за полем, на котором пасутся овцы. Высокий зеленый забор, неподалеку от входа — трактор с ковшом. Небольшой административный домик. И вольеры. Растянувшиеся на сотни метров улицы из вольеров с собаками.

Всего в приюте содержится около 1800 животных. ЧП, случившееся 29 сентября, унесло жизни шестнадцати. Состояние еще 60 псов до сих пор остается тяжелым.

Мне разрешают зайти в клетку к отравившимся. Дружелюбные, они тянутся к вошедшему. Не у всех получается: некоторые хромают — у них разъезжаются задние лапы. Некоторые могут передвигаться, лишь слегка помогая себе задними. Есть и лежачие, а маленький рыжий пес периодически содрогается в конвульсиях: задние, потом передние лапы. Морда боком на землю, глаза закрыты. Другой облокотился на таз с водой и постоянно лакает.

После вскрытия у двух погибших собак выявили сильнейшую интоксикацию. Но официально причины гибели зверей пока не названы.

Директор приюта Валентина Силич, коротко стриженная гражданка в костюме цвета хаки, деятельно перемещается по территории. Руководит рабочими, засыпающими песком дорожки, осматривает псов. Показывает мне кровь на белом резиновом сапоге: «Только что подобрали собаку, у которой порвана вена». На вопросы отвечает походя.

Фото: Кристина Кондрашкова / специально для «Новой»

— Нас в социальных сетях пытались обвинить в том, что это мы отравили питомцев, — возмущается она. — Но мы даже крыс не травим — у нас яда вообще нет, есть кошки-крысоловки.

По словам Силич, все отравившиеся собаки ели корм Happy Lunch.

— Другими кормами мы их не кормили. Если подтвердится, что это пищевое отравление, будем обращаться в суд. У нас есть юрист, которая помогает нам безвозмездно.

Валентина рассказывает, что, когда у животных появились признаки отравления, она запросила помощь в администрации Чехова.

— Там ответили: «Мы подумаем, но не обещаем».

В итоге в приют все-таки прибыли два государственных врача.

По словам директора, раньше у приюта была возможность покупать корма подороже, но полтора года назад от рака умер один из крупных благотворителей.

— С тех пор мы просто голодаем. Особенно последние три недели. Вот те корма, — указывает на уложенные вдоль вольеров коробки. — Пять тонн — привезли люди. Это на несколько дней, а что дальше — не знаю. Нам нужна помощь в покупке корма. Прошу, может быть, откликнется меценат или организация, готовые помочь.

Соучредитель фонда Лилия, высокая темноволосая гражданка в фиолетовой куртке, поясняет: «Мы брали корм по цене 45 рублей за килограмм. Понятно, что бывает продукт лучшего качества. Но часто получается, что на еду для животных не бывает денег, а этот поставщик — «Наш город» — давал корм в долг. Не многие соглашаются взаимодействовать на таких условиях. Сотрудничали с одной компанией постоянно. У нас и раньше было несколько единичных случаев, что собаки падали, волочили задние лапы. Но мы не связывали это с питанием. В этот раз поставщик привез корм с задержкой на два дня, животные к тому моменту находились больше суток без еды. А потом приют «упал». «Наш город» прислал своего технолога, он брал забор партии. Пробовал при нас его на вкус, сказал, что сильно хрустит, хотя не должен».

Лилия рассказывает: после случившегося с «Лохматой душой» связались приюты из Подмосковья и Тульской области, их сотрудники рассказали об аналогичных случаях отравлений.

Фото: Кристина Кондрашкова / специально для «Новой»

— Известно также про приют в Челябинске. Откликнулся Воронеж: полтора года назад там в приюте был случай отравления, корм производителя «Наш город» был сдан на экспертизу, выявившую повышенное содержание солей.

Во двор приюта заходит семья: светловолосая молодая гражданка в голубой куртке, ее мама и девочка лет восьми. Они привезли для питомцев матрасы. Сейчас «Лохматой душе» нужна любая помощь: еда, медикаменты, свободные руки, чтобы помочь ухаживать за животными.

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Компания — поставщик кормов ООО «Наш город» на ЧП в Булычево отреагировала заявлением в прокуратуру. Гендиректор предприятия Людмила Чумакова сообщила, что ей и другим сотрудникам поступают оскорбления и угрозы убийством. При этом она отметила, что

сведения о том, что причиной массовой гибели животных в приюте стал некачественный корм, носят лишь предположительный характер.

«С благотворительным фондом «Лохматая душа» наша компания сотрудничает на протяжении полутора лет и поставляет только качественные корма, — говорится в обращении. — В настоящее время в адрес ООО «Наш город» от представителей благотворительного фонда официальных претензий о качестве поставляемой продукции не поступило. Компания готова оказать содействие сотрудникам прокуратуры, проводящим проверку, в предоставлении информации и образцов корма для проведения соответствующих экспертных исследований».

Фото: Кристина Кондрашкова / специально для «Новой»

В компании также добавили, что провели внутреннее расследование, которое показало отсутствие нарушений технологии изготовления корма: «Корм Happy Lunch не может быть причиной гибели животных, так как продукт безопасен».

Сейчас проверку по факту гибели животных в подмосковном приюте ведет прокуратура Чехова. «В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными. По результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили корреспонденту «Новой» в надзорном ведомстве.

«Новая газета» продолжит следить за ходом расследования гибели животных.

Кристина Кондрашкова, специально для «Новой»

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