 

Восстановлены изменения климата в Сибири за последние 9 000 лет

06.10.2021, 3:06, Новости дня
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Исследователи из Сибирского федуниверситета сумели восстановить процесс изменения климата в своем обширном регионе за последние 9 000 лет. Речь идет о территории Восточной Сибири, уточняют ученые.

Подобные исследования с моделированиями проводились и раньше, поясняют климатологи. Однако на сей раз удалось получить более полную картину событий с множеством уточнений. Сделать это позволило детальное изучение отложений в болотах Красноярского края.

Также ученые сообщают, что для проведения исследований были использованы современные технологии и методики. В частности, удалось узнать, что примерно 81 столетие назад в Восточной Сибири был сухой и жаркий климат. А четыре с половиной тысячи лет назад в данном регионе была максимальная влажность.



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