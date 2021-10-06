В Турции обнаружены резные скульптуры эпохи неолита

На территории Турции в юго-восточной провинции Шанлыурфа ученые обнаружили ряд скульптурных изображений, которым, по предварительным данным, не менее одиннадцати тысяч лет.

В основном, это изображения человеческих голов, которые могли быть изготовлены мастерами эпохи неолита, поясняют ученые. Ранее о данных скульптурах науке ничего не было известно.

Также ученые нашли около двух с половиной сотен скульптурных изображений животных. На месте, где проводились исследования, два года назад археологи обнаружили древнее здание, для строительства которого древние мастера сделали углубление в скале. Помещение округлой формы с диаметром 23 метра. Отметим, что найденные артефакты на шесть тысяч лет старше Стоунхенджа.