 

Мнение: 70 млн. беженцев в Телеграм

06.10.2021, 2:32, Разное
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После вчерашнего сбоя Facebook с сервисов американской корпорации состоялась массовая миграция пользователей.
По заявлению Дурова за сутки аудитория Телеграм выросла за счет "беженцев" с американских плафтормы на 70 млн. человек. Попутно еще пнул империю Цукерберга, которая вчера облажалась по полной программе.

Вчера в Telegram наблюдался рекордный рост числа регистраций и активности пользователей.
Ежедневный темп роста Telegram на порядок превысил норму, и за один день мы приняли более 70 миллионов беженцев с других платформ. Я горжусь тем, как наша команда справилась с беспрецедентным ростом, потому что Telegram продолжал безупречно работать для подавляющего большинства наших пользователей. Тем не менее, некоторые пользователи в Северной и Южной Америке, возможно, испытали более низкую скорость, чем обычно, поскольку миллионы пользователей с этих континентов одновременно бросились подписаться на Telegram.
Я прошу наших существующих пользователей передать привет своим недавно прибывшим друзьям, помочь им распаковать вещи и сообщить им, что у нас есть в наличии . Убедитесь, что они останутся здесь, и поймут, почему Telegram на световые годы опережает конкурентов. Для новых пользователей я хотел бы сказать следующее – добро пожаловать в Telegram, крупнейшую независимую платформу обмена сообщениями. Мы не подведем вас, когда это сделают другие.

https://t.me/durov/170 – цинк

С оказией напоминаю о телеграм-канале https://t.me/boris_rozhin, со следующей недели публикации в нем будут более интенсивными.
Пока что там различные новости не попадающие в блог и разные интересности.

PS. Утечки личных данных из Facebook уже давно не удивляют, еще 3 года назад американские же исследователи писали, что сервисы Facebook являются одними из самых дырявых с точки зрения цифровой приватности, даже без учета передачи личных данных пользователей спецслужбам.

Источник: Colonel Cassad



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