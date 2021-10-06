Набсовет “Укрэксимбанка” начал проверку обстоятельств конфликта главы правления Мецгера со съемочной группой “Схем”

“Наблюдательный совет банка обеспокоен и озабочен обвинениями против банка в препятствовании журналистской деятельности. В соответствии с существующей в банке политикой, мы уже начали проверку обстоятельств и принимаем все меры по всесторонней и объективной оценке ситуации и действий банка, и путей разрешения ситуации”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что набсовет и в дальнейшем “будет способствовать внедрению политики медийной открытости банка с соблюдением самых высоких этических стандартов”.

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Контекст:

Журналисты программы “Схемы” заявили, что 4 октября на них напали в государственном “Укрэксимбанке” во время записи интервью с Мецгером в его кабинете. Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете. А 5 октября – восстановленную видеозапись инцидента.

По словам журналистов, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований “Схем”. Мецгер приказал охране “убрать камеры” и “достать из них кассеты”. Сотрудники банка силой забрали у оператора “Схем” Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы “Схемы” во время интервью.

В “Укрэксимбанке” заявили, что журналисты “Схем” задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка “была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью” и “дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи”. При этом в банке утверждают, что в действиях журналиста были “признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации” (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).

Как отмечается на сайте банка, Мецгер был назначен главой правления финучреждения в марте 2020 года. Главой набсовета “Укрэксимбанка” является независимый член Оляна Гордиенко. Кроме нее, независимыми членами набсовета также есть Димитрий Шишло, Сергей Коновец, Доминик Меню и Ласло Урбан, Кабинет министров представляет Юрий Буца, Верховную Раду – Юрий Терентьев, а Офис президента – Виктория Страхова.

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