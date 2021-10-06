Разумков считает, что говорить с Зеленским о своей отставке нет смысла

Во вторник Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний и внесла вопрос о его отзыве в повестку сессии. Его рассмотрят 7 октября.

Разумков рассказал, что последний его разговор с Зеленским состоялся два месяца назад.

В то же время, по словам главы Рады, он не видит смысла в том, чтобы звонить первым Зеленскому.

“Я думаю, что президент в курсе происходящего. Поэтому нет смысла говорить… Если бы хотели со мной говорить, меня бы пригласили в Трускавец, – сказал Разумков. – Я думаю, что действительно тот коллектив, с которым ты прошел определенное время и в избирательной кампании, и после этого два года в парламенте… было бы правильно дать выслушать две позиции. Это демократия. А если этого не хотят делать, то ты не сможешь доказать. Я не буду оправдываться. Мне оправдываться, я думаю, не за что. Но отстоять свою позицию я бы точно мог”.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом” и не исключили, что в него вмешается президент Украины Владимир Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции “Слуга народа” с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в “Слуге народа” решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области. По мнению Зеленского, Разумкову не стоило выносить на публику вопрос его возможной отставки.

2 октября нардеп от “Слуги народа” Алексей Устенко сообщал, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

Арахамия прогнозирует, что за отставку Разумкова проголосуют свыше 240 нардепов. Претендентом на должность председателя Рады называют первого заместителя Разумкова Руслана Стефанчука, глава партии “Слуга народа”, замглавы этой фракции в Раде Александр Корниенко сказал, что готов занять должность вице-спикера.

Разумков говорил 5 октября, что в случае отставки намерен создать собственную большую команду.

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