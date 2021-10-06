Мнение: О подробностях заговора иноагентов против Путина

Да-да, это был целый заговор, коварный и злодейский…

Но как всё-таки хорошо, что именно те, чья служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна, несут её с огоньком и креативом! Бдят денно и нощно. Разоблачают происки внешних врагов и их внутренних пособников, задумавших ударить страну и её бессменного президента буквально в спину. В самое уязвимое место.

Но – не вышло.

В МВД заявили, что… мигрантов в России криминализируют агенты Запада.

«Здесь большую играют роль #СМИ, которые финансируются из-за рубежа, которые признаны иностранными агентами», — заявила на пресс-конференции начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. По её словам, все истории про преступность мигрантов «выдуманы, с одной стороны, чтобы криминализировать образ иностранца, которому он не соответствует, а с другой стороны, породить в душах коренного населения неприязнь к мигрантам».

Интересно, а само МВД, регулярно рапортовавшее с июля по сентябрь о массовых драках мигрантов в Московском регионе, проводившее ещё более массовые их задержания и депортации, — оно, видимо, тоже выполняло функцию иностранного агента, ибо что, как не такие криминальные сводки, очерняют «светлый образ» гастарбайтеров в России? Вот, просто из новостей минувшего лета:

– 9 июля в Химках подрались киргизы и таджики, якобы из-за проигрыша в нарды;

– 13 июля произошла массовая драка мигрантов в Кузьминках;

– 6 августа в подмосковных городах Одинцово и Мытищи произошли массовые драки мигрантов, причём во втором случае – со стрельбой;

– 27 августа на улице Бауманской в Москве между собой подрались 50 человек, в драке участвовали киргизы, узбеки и таджики, а чуть позже в тот же день произошел конфликт с рукоприкладством в хостеле на улице Адмирала Корнилова.

Ну и как венец – в начале сентября забурлило подмосковное Бужаниново, где жители много жаловались на неадекватное поведение мигрантов из расположенной рядом общаги: те приставали к местным женщинам и даже к детям, а последней каплей стало убийство тремя выходцами из Средней Азии пожилой дачницы, предположительно сопровождавшееся изнасилованием.

Всё это более-менее подробно освещалось в СМИ, так что паззл складывался. Но вдруг сейчас, после думских выборов, МВД России стало заявлять об «очернительстве». Видимо, не напрасно ещё тогда, когда проводились рейды по массовым дракам, даже в полиции говорили, мол, это только до дня голосования, а дальше всю кампанию свернут. Потому что трудовые мигранты, привлечение которых снижает уровень зарплат по широкому спектру рабочих мест и даёт дополнительные доходы всем, кроме простых граждан России, необходимы целой куче бизнесов, завязанных на чиновников.

Но дело, вероятно, не только и даже не столько в себестоимости. В конце концов, ФОТ в том же массовом жилищном строительстве не превышает 3-5%. Даже если зарплаты возрастут наполовину, прибылям девелоперов ничто не угрожает.

Возможно, в чём-то прав свежеизбранный депутат Госдумы Михаил Делягин: «Российским чиновникам не приходит в голову, что рабочих для строительной отрасли можно привлекать из числа местных жителей, что в России можно давать работу и собственным гражданам. Знаете почему? Полагаю, потому, что перед чиновниками стоит задача замены людей, культура которых рассматривает коррупцию как преступление, людьми, которые рассматривают коррупцию как нормальную деловую транзакцию».

Ну а хранить бенефиты с подобных нормальных деловых транзакций отечественные чиновники, окологосударственные бизнесмены и провластные депутаты, как показывают разнообразные «Панамские досье» и «Архивы Пандоры», предпочитают совсем не в России. Тогда как россиянам достаются все издержки такой политики…

Ну и кто в этой системе настоящий иноагент?

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