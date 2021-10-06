 

В работе Facebook и Instagram вновь возникли проблемы

06.10.2021, 2:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПользователи в США жалуются на проблемы в работе социальных сетей Instagram и Facebook, сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Сервис опубликовал график, данные которого свидетельствуют о не полном восстановлении Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp после произошедшего в понедельник сбоя. К настоящему моменту число жалоб немного выросло: на работу Instagram в США пожаловались более тысячи раз, Facebook – почти 800, передает ТАСС.

Отчетов из других стран поступило мало.

В понедельник вечером в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой. О нем сообщали пользователи в США и Великобритании, а также в Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции, РФ и в других странах. Ресурс Downdetector сообщал, что «отчеты пользователей указывали на проблемы» у Bank of America, Tinder, Netflix, Zoom, Youtube, Viber, а также Southwest Airline. Клиенты крупнейших мобильных операторов США AT&T, Verizone и T-Mobile также жаловались на проблемы.



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