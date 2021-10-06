Женщине, которая подожгла ребенка, вынесли приговор
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Вынесен приговор жительнице Курской области, которая заживо сожгла восьмилетнего сына, сообщили в пресс-службе областного суда.
«Суд назначил ей окончательно наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штраф – 40 тыс. рублей», – цитирует сообщение суда ТАСС.
Ее признали виновной по статьям «Убийство» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Напомним, по версии следствия, женщина облила восьмилетнего ребенка горючим веществом и подожгла.
В местных соцсетях писали, что женщина якобы заявляла о плохом поведении сына, он портил вещи дома и не слушался ее. Также в местных телеграм-каналах приводилась другая версия, согласно которой женщина рассердилась на мальчика, поскольку тот якобы рассказал отчиму о ее измене.
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