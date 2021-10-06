Капитан Жиров

Приключения российского футболиста в Германии.

«Зандхаузен» — скромный немецкий клуб из одноименного немецкого городка с населением примерно 15 тысяч человек. Он идет на 16-м месте во Второй Бундеслиге и недавно сменил тренера в связи с плохими результатами. Однако примечателен он вовсе не этим. Вот уже четвертый год в «Зандхаузене» играет центральный защитник Александр Жиров, известный по выступлениям за «Краснодар», «Анжи», «Енисей» и другие российские клубы.

Сегодня Жиров — основной игрок «Зандхаузена». Он обжился в Германии и приноровился к футболу Второй Бундеслиги. Александр поселился в Гейдельберге, что в 20 километрах от клубной базы. Это туристический город с древним замком, уютной набережной и горными тропами. Рядом также есть более крупный и оживленный Мангейм, но Жиров предпочитает тишину.

Александр Жиров. Фото из личного архива / Instagram

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Начало немецкой карьеры для уроженца Барнаула было довольно непростым. Переехав в Европу из красноярского «Енисея» летом 2018-го, Александр столкнулся с трудностями адаптации. Жизнь в Германии, как оказалось, не очень похожа на российскую. В своих интервью Жиров рассказывал, что квартиру ему сдали без мебели и спать какое-то время приходилось на матах для йоги. Были и проблемы с транспортом: машину клуб предоставил не сразу, а цены на такси, по словам игрока, в разы превышают наши.

Другой язык, другой менталитет, тоска по близким — все это, конечно, мешало. Поначалу из-за не очень удачной игры Александр не всегда попадал в заявку на матчи. Защитник признавался, что даже подумывал уехать, но в итоге все-таки остался. Помогли, в том числе, партнеры по команде — например, полузащитник Эрик Дзенга, который родился в Костроме и до 5 лет жил в России. Во второй части первого сезона Жиров уже играл более стабильно и даже забил два мяча. А на следующий год и вовсе стал безоговорочно основным, пропуская игры только из-за травм и дисквалификаций.

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В том же сезоне Жирова назначили вице-капитаном. В матче 26-го тура Второй Бундеслиги он впервые примерил капитанскую повязку «Зандхаузена». Правда, декорации у этого события были не слишком радужными. Капитана Денниса Дикмайера удалили, а команда уступила «Эрцгебирге» со счетом 1:3. Следующий матч немецкий правый защитник пропускал, и Жиров снова вывел своих партнеров на поле. «Зандхаузен» сыграл вничью 0:0.

В нынешнем розыгрыше чемпионата у Дикмайера постоянные проблемы со здоровьем, поэтому Жиров капитанит регулярно. Успешная игра за один из последних клубов второй немецкой лиги может показаться сомнительной историей успеха, однако мыслить таким образом несправедливо. Презрительное отношение ко вторым дивизионам Европы должно уйти в прошлое, ведь чемпионат РФ в последнее время опустился по качеству примерно до их уровня. На эту и другие темы Жиров порассуждал в интервью «Новой»:

— Вы играете в «Зандхаузене» уже три с лишним года. Вы основной игрок и даже капитан команды. Можно ли сказать, что уже стали «своим»?

— В принципе, частью коллектива я себя ощущал и в первый год. С этим проблем никогда нет, принимают везде нормально. Но в первые полгода было нелегко в ментальном плане. Думаю, я здорово закалился.

— Какие были самые главные сложности?

— Понятное дело, прежде всего, язык. Через это всем приходится проходить. В быту тоже есть свои особенности, надо все самому организовывать. Да и в целом жизнь тут все-таки другая. Можно сказать, что она немного скучновата. Дело даже не в том, что я живу в небольшом городе, а просто все мои друзья ведь в России. Конечно, в этом есть и плюсы — ничто не отвлекает от футбола, полная концентрация. Но иногда хочется повидаться с близкими. А теперь из-за коронавируса это еще более проблематично.

— А из футбольных вещей что больше всего удивило, когда только приехали в Германию?

— Интенсивность. Борьба и интенсивность. Здесь это имеет большое значение. Арбитры тоже меньше свистят, позволяют играть жестко.

— В тренировочном процессе есть отличия?

— Тут все от тренера зависит. Вот сейчас у нас как раз пришел новый наставник и хорошо погонял нас (новым тренером «Зандхаузена» стал 54-летний Алоис Шварц. — Ред.). Он тоже любит, чтобы все было интенсивно. Например, во время тренировок у нас очень короткие перерывы, чтобы попить воды. Переход от одной фазы упражнения к другой — минимальный. У другого тренера все это может быть иначе. Приходится перестраивать организм.

— Вы как-то говорили, что Вторая Бундеслига помогла вам прибавить в борьбе и в отборе. А тактически вы стали лучше понимать футбол? В Германии ведь сейчас самые передовые идеи…

— Если ты как футболист не развиваешься каждый день, то прогресс невозможен. Так что в плане тактики тоже прибавил, конечно.

Нам после каждого матча всегда скидывают нарезки нашей игры, аналитику с Instat. Есть индивидуальный анализ — каждому объясняют, как нужно действовать в различных моментах, куда соперник может открыться.

Александр Жиров. На фото — еще игрок ФК «Енисей», 2018 год. Фото: РИА Новости

К примеру, недавно мы играли с «Гамбургом» («Зандхаузен» проиграл 1:2. — Ред.) — у них центральный защитник может оказаться на позиции нападающего. Они играют в «карусель», каждый бегает по разным позициям. Очень нестандартные решения принимают.

— А в какой футбол играет «Зандхаузен»?

— Сейчас мы много работаем над тем, чтобы быть организованными в обороне и в средней части поля, чтобы не давать сопернику много возможностей для создания моментов. Мы должны сами заставлять их ошибаться. При новом тренере мы больше действуем на контратаках. Да, контролировать мяч и играть в позиционную атаку тоже можем, но на первое место сейчас все же выходят организованность и единоборства. Внизу, вверху, на уровне живота — везде нужно выигрывать борьбу и сохранять мяч, выгрызать его и просто не быть на поле равнодушным.

— Конкретно к вам какие требования у тренерского штаба?

— Для меня ничего особенно не поменялось. Могу продвигаться с мячом вперед на дриблинге, отдавать передачи… Все зависит от того, напрягает меня соперник или нет. Если напрягает, естественно, я могу отдать вратарю или другому защитнику. Могу сделать небольшой «черпачок» на нападающего, чтобы он принял на грудь, или постараться закинуть за спину защитникам. Главная тренерская установка — не бояться играть в футбол, не бояться ошибиться. Если умеешь применять дриблинг, пользуйся им, не надо играть на вынос.

— В РФ центральные защитники довольно редко тащат мяч вперед на дриблинге…

— В Германии все, кто умеет, постоянно этим пользуются. И тренеры это не ограничивают, ведь когда ты что-то подобное делаешь, на тебя выбрасывается соперник и у тебя создается численное преимущество. В зависимости от ситуации можно точной передачей отрезать от одного до пяти человек. Даже если отдаешь пас крайнему защитнику, который располагается выше линии полузащиты соперника, это уже хорошо. Получается, что после этого остается вскрыть только одну линию — линию обороны. Поэтому тут во всех командах есть центральные защитники с дриблингом и хорошим пасом, здесь это стандартные качества.

— Но ведь так всегда есть риск привезти себе опасный момент…

— Бывало, что ошибался, но ничего страшного. Партнеры подстраховывали, да и сам я, когда потеряю мяч, сразу стараюсь вступить в борьбу. А так, чтобы прям гол привезти, когда я с мячом, — такого со мной не бывало. Стараюсь не доводить до того, чтобы соперник был ко мне ближе двух-трех метров. Если чувствую сближение — сразу отдаю передачу, потому что для меня это критическое расстояние, чреватое потерей. Но это если я у своих ворот. А у чужих, конечно, можно и на месте, в окружении соперников, пойти в обводку.

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— Вы довольно интересно анализируете свою игру. Могли бы сами быть тренером?

— Честно говоря, пока что я бы не хотел. Это такая же профессия, как и футболист: снова будут всякие сборы, которые отнимают много времени, и так далее. А хочется быть с семьей, строить свою будущую жизнь.

— Как думаете, быть тренером в РФ и в Германии — разные вещи?

— Конечно! Здесь доверяют молодым тренерам. Тому же Нагельсманну, который сейчас работает в «Баварии», нет и сорока лет. Тут не смотрят на возраст, смотрят только на качество. Другой пример — «Хольштайн Киль». В прошлом году команда могла выйти в Первую Бундеслигу. Их тренеру Оле Вернеру тогда было 32 года! Только подумайте: 32 года, а он уже состоявшийся тренер в хорошей команде из Второй Бундеслиги и даже обыгрывал «Баварию» в Кубке Германии. Да, сейчас его уволили, и «Киль» в кризисе (у них всего на одно очко больше, чем у нас), но тем не менее…

— Вы сейчас смотрите Российскую премьер-лигу?

— Да, конечно.

— Согласны с тем, что она деградировала?

— Сложно сказать. Футбол по телевизору и футбол вживую — это совершенно разные картины. Могу судить лишь по европейским матчам. Мне кажется, здесь просто больше дают играть, поэтому когда наши выступают в Лиге чемпионов или Лиге Европы, то сталкиваются с более жесткой борьбой. В той же Англии могут просто не свистнуть какой-то фол, в то время как в нашей стране легкое касание становится нарушением.

— Если сравнивать Вторую Бундеслигу и Российскую премьер-лигу, где уровень выше?

— Сейчас, думаю, уровень одинаковый. Но среднее качество команд здесь повыше, чем в России. У нас всего несколько клубов высокого уровня, а тут — почти все. Скажем так: ни один клуб из Второй Бундеслиги не затеряется в РПЛ.

Глеб Томашевский — специально для «Новой»

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